В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025
политика
россия
владимир якушев
единая россия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый день ЕДГ-2025 прошел организованно, в ситуационные центры "Единой России" поступило 53 обращения, они прошли юридическую проверку, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Первый день ЕДГ-2025 прошёл организованно. В ситуационные центры партии поступило 53 обращения - они прошли юридическую проверку и не могут повлиять на ход голосования", - сказал Якушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
