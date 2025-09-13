https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041618945.html

В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025

В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025 - РИА Новости, 13.09.2025

В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025

Первый день ЕДГ-2025 прошел организованно, в ситуационные центры "Единой России" поступило 53 обращения, они прошли юридическую проверку, сообщил секретарь... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T10:10:00+03:00

2025-09-13T10:10:00+03:00

2025-09-13T10:10:00+03:00

политика

россия

владимир якушев

единая россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154762/73/1547627318_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_d4cb304c0aa4dccdbe150a8fcaa11442.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первый день ЕДГ-2025 прошел организованно, в ситуационные центры "Единой России" поступило 53 обращения, они прошли юридическую проверку, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Первый день ЕДГ-2025 прошёл организованно. В ситуационные центры партии поступило 53 обращения - они прошли юридическую проверку и не могут повлиять на ход голосования", - сказал Якушев, слова которого приводятся в Telegram-канале ЕР. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир якушев, единая россия, единый день голосования — 2025