Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Россия - интересное направление для туристических поездок жителей индийского штата Гоа, и ее стоит продвигать дополнительно в этом качестве, поделился мнением в разговоре с РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик. "Да, определенно (жителей Гоа интересует Россия как направление турпоездок – ред.). Нам нужно продвигать и Россию в Гоа", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он указал, что у туристов из Гоа уже сейчас есть возможность увидеть красоты России благодаря многочисленным рейсам, курсирующим между индийским штатом и российскими городами.

