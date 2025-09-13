https://ria.ru/20250913/goa-2041603470.html
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России - РИА Новости, 13.09.2025
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России
Россия - интересное направление для туристических поездок жителей индийского штата Гоа, и ее стоит продвигать дополнительно в этом качестве, поделился мнением в РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:17:00+03:00
2025-09-13T08:17:00+03:00
2025-09-13T08:17:00+03:00
туризм
россия
гоа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512d395eb7d6f52648448d64067cd262.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Россия - интересное направление для туристических поездок жителей индийского штата Гоа, и ее стоит продвигать дополнительно в этом качестве, поделился мнением в разговоре с РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик. "Да, определенно (жителей Гоа интересует Россия как направление турпоездок – ред.). Нам нужно продвигать и Россию в Гоа", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он указал, что у туристов из Гоа уже сейчас есть возможность увидеть красоты России благодаря многочисленным рейсам, курсирующим между индийским штатом и российскими городами.
https://ria.ru/20250912/sahalin-2041349405.html
россия
гоа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c76127c474d9e727e40bc3fba03696c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гоа
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России
Наик заявил, что в Гоа стоит продвигать Россию как направление для поездок