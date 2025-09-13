Рейтинг@Mail.ru
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России - РИА Новости, 13.09.2025
Туризм
 
08:17 13.09.2025
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России
Директор агентства по туризму Гоа отметил интерес жителей штата к России
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Россия - интересное направление для туристических поездок жителей индийского штата Гоа, и ее стоит продвигать дополнительно в этом качестве, поделился мнением в разговоре с РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик. "Да, определенно (жителей Гоа интересует Россия как направление турпоездок – ред.). Нам нужно продвигать и Россию в Гоа", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он указал, что у туристов из Гоа уже сейчас есть возможность увидеть красоты России благодаря многочисленным рейсам, курсирующим между индийским штатом и российскими городами.
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Россия - интересное направление для туристических поездок жителей индийского штата Гоа, и ее стоит продвигать дополнительно в этом качестве, поделился мнением в разговоре с РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик.
"Да, определенно (жителей Гоа интересует Россия как направление турпоездок – ред.). Нам нужно продвигать и Россию в Гоа", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025".
Он указал, что у туристов из Гоа уже сейчас есть возможность увидеть красоты России благодаря многочисленным рейсам, курсирующим между индийским штатом и российскими городами.
