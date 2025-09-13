https://ria.ru/20250913/gladkov-2041660725.html
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 13.09.2025
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Многоквартирный дом в Белгороде атакован беспилотником ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего обследования", - написал Гладков в Telegram-канале.Он подчеркнул, что приехал на место и вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым прошел по поврежденным квартирам. В результате детонации, по его словам, были повреждены окна, внутренняя отделка и фасад."Уже идет поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой. В понедельник произведем оплату работ по восстановлению подрядчику", - добавил губернатор.
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, ранены два человека