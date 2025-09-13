https://ria.ru/20250913/gladkov-2041606195.html
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день - РИА Новости, 13.09.2025
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день
Массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день кряду, в воздухе над городом было шесть БПЛА, два из них уже сбиты, сообщил... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:55:00+03:00
2025-09-13T08:55:00+03:00
2025-09-13T08:55:00+03:00
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день кряду, в воздухе над городом было шесть БПЛА, два из них уже сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сейчас в воздухе над Белгородом находятся шесть беспилотников, из них два уже сбиты. Четвертый день продолжается массированная атака на Белгород и Белгородский район. Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям. Ситуация крайне сложная. Слушаем информацию, поступающую из телеграм-каналов, которые рассказывают о том, где в данный момент находится вражеский беспилотник", - написал Гладков в Telegram-канале.
белгород
белгородский район
