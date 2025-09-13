Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день
08:55 13.09.2025
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день кряду, в воздухе над городом было шесть БПЛА, два из них уже сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сейчас в воздухе над Белгородом находятся шесть беспилотников, из них два уже сбиты. Четвертый день продолжается массированная атака на Белгород и Белгородский район. Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям. Ситуация крайне сложная. Слушаем информацию, поступающую из телеграм-каналов, которые рассказывают о том, где в данный момент находится вражеский беспилотник", - написал Гладков в Telegram-канале.
белгород
белгородский район
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Массированная атака на Белгород продолжается четвертый день

Массированная атака БПЛА на Белгородскую область продолжается четвертый день

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день кряду, в воздухе над городом было шесть БПЛА, два из них уже сбиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сейчас в воздухе над Белгородом находятся шесть беспилотников, из них два уже сбиты. Четвертый день продолжается массированная атака на Белгород и Белгородский район. Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям. Ситуация крайне сложная. Слушаем информацию, поступающую из телеграм-каналов, которые рассказывают о том, где в данный момент находится вражеский беспилотник", - написал Гладков в Telegram-канале.
