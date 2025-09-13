Рейтинг@Mail.ru
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - РИА Новости, 13.09.2025
01:45 13.09.2025
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+" - РИА Новости, 13.09.2025
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз... РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство. В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет. Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов". В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.
Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до уровня "A+"

Агентство Fitch понизило рейтинг Франции до "A+", прогноз стабильный

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции до уровня "A+", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Понижение рейтинга обусловлено следующими ключевыми компонентами рейтинга и их относительной значимостью: высокий и растущий коэффициент (государственного - ред.) долга... политическая фрагментация, препятствующая консолидации... слабые показатели фискальной политики... высокий дефицит бюджета в 2025 году", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что по прогнозам Fitch Ratings дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 5,5% ВВП, выше 5% он останется, как предполагается, и в течение следующих двух лет.
Агентство ожидает, что госдолг страны к 2027 году возрастет до 121% ВВП. Как отмечается в публикации, это " ограничивает способность реагировать на новые потрясения без дальнейшего ухудшения состояния государственных финансов".
В марте Fitch дало негативный прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Франции.
