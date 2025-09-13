Рейтинг@Mail.ru
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия
17:51 13.09.2025
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотум недоверия после возвращения парламента с летнего перерыва позднее осенью, заявил в субботу координатор партии Мануэль Бомпар. "Мы не будем ломать комедию с переговорами и выдвинем вотум недоверия", - написал он на своей странице в соцсети X. В ходе выступления в субботу Бомпар заявил, что это произойдет "в первый день" после возобновления работы парламента осенью. Вместе с этим координатор левых выступил за отставку президента Эммануэля Макрона, поскольку, по его словам, пока тот остается у власти, изменений в политике страны быть не может. Ранее Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие.
2025
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия

© AP Photo / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотум недоверия после возвращения парламента с летнего перерыва позднее осенью, заявил в субботу координатор партии Мануэль Бомпар.
"Мы не будем ломать комедию с переговорами и выдвинем вотум недоверия", - написал он на своей странице в соцсети X.
В ходе выступления в субботу Бомпар заявил, что это произойдет "в первый день" после возобновления работы парламента осенью.
Вместе с этим координатор левых выступил за отставку президента Эммануэля Макрона, поскольку, по его словам, пока тот остается у власти, изменений в политике страны быть не может.
Ранее Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие.
