https://ria.ru/20250913/frantsija-2041699672.html
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия - РИА Новости, 13.09.2025
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотум недоверия после возвращения парламента с летнего перерыва... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:51:00+03:00
2025-09-13T17:51:00+03:00
2025-09-13T17:51:00+03:00
в мире
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет новому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотум недоверия после возвращения парламента с летнего перерыва позднее осенью, заявил в субботу координатор партии Мануэль Бомпар. "Мы не будем ломать комедию с переговорами и выдвинем вотум недоверия", - написал он на своей странице в соцсети X. В ходе выступления в субботу Бомпар заявил, что это произойдет "в первый день" после возобновления работы парламента осенью. Вместе с этим координатор левых выступил за отставку президента Эммануэля Макрона, поскольку, по его словам, пока тот остается у власти, изменений в политике страны быть не может. Ранее Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили ему недоверие.
https://ria.ru/20250913/frantsija-2041631262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Левые во Франции выдвинут новому премьеру вотум недоверия
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия премьеру Лекорню