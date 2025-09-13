В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ
Figaro: несколько акций под лозунгом "Заблокируем всё" объявили по всей Франции
© Getty Images / Anadolu / Ameer AlhalbiПротестующие и сотрудники полиции возле Северного вокзала в Париже, Франции
© Getty Images / Anadolu / Ameer Alhalbi
Протестующие и сотрудники полиции возле Северного вокзала в Париже, Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Очередные манифестации ожидаются в субботу во многих крупных городах Франции спустя несколько дней после массовых протестов под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает газета Figaro со ссылкой на распространившуюся в зашифрованных мессенджерах информацию.
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
12 сентября, 15:01
В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
В центре Парижа начались столкновения между протестующими и силовиками
10 сентября, 22:46