Рейтинг@Mail.ru
В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 13.09.2025 (обновлено: 12:00 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/frantsija-2041631262.html
В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ
В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2025
В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ
Очередные манифестации ожидаются в субботу во многих крупных городах Франции спустя несколько дней после массовых протестов под лозунгом "Заблокируем всё",... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:24:00+03:00
2025-09-13T12:00:00+03:00
в мире
франция
лилль
париж
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040926097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d694fb71b3c2788f932d708a40116abe.jpg
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Очередные манифестации ожидаются в субботу во многих крупных городах Франции спустя несколько дней после массовых протестов под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает газета Figaro со ссылкой на распространившуюся в зашифрованных мессенджерах информацию. "Несколько акций под лозунгом "Заблокируем всё" были объявлены в субботу по всей Франции… Затронуты все крупные агломерации: Лилль, Париж, Нант, Лион, Марсель, Тулуза, Ницца и другие", - говорится в статье. В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250912/polsha-2041483210.html
https://ria.ru/20250910/parizh-2041070340.html
франция
лилль
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040926097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c223d3da5c3f09a669d294e094110c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, лилль, париж, франсуа байру
В мире, Франция, Лилль, Париж, Франсуа Байру
В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ

Figaro: несколько акций под лозунгом "Заблокируем всё" объявили по всей Франции

© Getty Images / Anadolu / Ameer AlhalbiПротестующие и сотрудники полиции возле Северного вокзала в Париже, Франции
Протестующие и сотрудники полиции возле Северного вокзала в Париже, Франции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Getty Images / Anadolu / Ameer Alhalbi
Протестующие и сотрудники полиции возле Северного вокзала в Париже, Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Очередные манифестации ожидаются в субботу во многих крупных городах Франции спустя несколько дней после массовых протестов под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает газета Figaro со ссылкой на распространившуюся в зашифрованных мессенджерах информацию.
"Несколько акций под лозунгом "Заблокируем всё" были объявлены в субботу по всей Франции… Затронуты все крупные агломерации: Лилль, Париж, Нант, Лион, Марсель, Тулуза, Ницца и другие", - говорится в статье.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
12 сентября, 15:01
В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В центре Парижа начались столкновения между протестующими и силовиками
10 сентября, 22:46
 
В миреФранцияЛилльПарижФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала