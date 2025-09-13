https://ria.ru/20250913/frantsija-2041631262.html

В крупных городах Франции пройдут новые акции протеста, пишут СМИ

2025-09-13T11:24:00+03:00

в мире

франция

лилль

париж

франсуа байру

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040926097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d694fb71b3c2788f932d708a40116abe.jpg

ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Очередные манифестации ожидаются в субботу во многих крупных городах Франции спустя несколько дней после массовых протестов под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает газета Figaro со ссылкой на распространившуюся в зашифрованных мессенджерах информацию. "Несколько акций под лозунгом "Заблокируем всё" были объявлены в субботу по всей Франции… Затронуты все крупные агломерации: Лилль, Париж, Нант, Лион, Марсель, Тулуза, Ницца и другие", - говорится в статье. В среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

2025

Новости

