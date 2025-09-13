https://ria.ru/20250913/flot-2041644183.html

Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"

Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что с получением задачи на поражение корабельной группировки "противника" с борта большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" был поднят корабельный вертолет Ка-27, который осуществил воздушную разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.

