https://ria.ru/20250913/flot-2041644183.html
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 13.09.2025
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:07:00+03:00
2025-09-13T13:07:00+03:00
2025-09-13T13:14:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-27
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041644749_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2320ce28d179de7b9b9c77671c833aac.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что с получением задачи на поражение корабельной группировки "противника" с борта большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" был поднят корабельный вертолет Ка-27, который осуществил воздушную разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.
https://ria.ru/20250913/kompleksy-2041599368.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041644749_390:0:1830:1080_1920x0_80_0_0_55e301ade6b0b80cda0ab296a0e5207b.jpg
Отработка боя с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути
Северный флот в рамках учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути, кадры показало Минобороны РФ
2025-09-13T13:07
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-27, учения "запад-2025"
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-27, Учения "Запад-2025"
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
Северный флот отработал бой с применением ракет в акватории Севморпути