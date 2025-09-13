Рейтинг@Mail.ru
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
13:07 13.09.2025 (обновлено: 13:14 13.09.2025)
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 13.09.2025
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда... РИА Новости, 13.09.2025
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-27
учения "запад-2025"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути, сообщило Минобороны РФ в субботу. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что с получением задачи на поражение корабельной группировки "противника" с борта большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" был поднят корабельный вертолет Ка-27, который осуществил воздушную разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-27, учения "запад-2025"
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-27, Учения "Запад-2025"
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"

Северный флот отработал бой с применением ракет в акватории Севморпути

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" отработал бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что с получением задачи на поражение корабельной группировки "противника" с борта большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" был поднят корабельный вертолет Ка-27, который осуществил воздушную разведку, уточнил местоположение десантного отряда условного противника и выдал целеуказание на корабль.
Ракеты "Бастион" на учениях уничтожили корабельную группировку "противника"
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-27Учения "Запад-2025"
 
 
