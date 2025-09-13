https://ria.ru/20250913/flot-2041636729.html

Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях

Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях - РИА Новости, 13.09.2025

Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях

Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в субботу. На Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота проводится командно-штабное учение с Объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров", - говорится в сообщении. В пресс-службе Тихоокеанского флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения Тихоокеанского флота. К нему привлекается свыше 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион", отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

