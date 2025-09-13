Рейтинг@Mail.ru
Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях
12:03 13.09.2025 (обновлено: 12:16 13.09.2025)
Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях
Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях - РИА Новости, 13.09.2025
Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях
Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по... РИА Новости, 13.09.2025
безопасность
россия
тихий океан
парамушир
учения "запад-2025"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в субботу. На Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота проводится командно-штабное учение с Объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров", - говорится в сообщении. В пресс-службе Тихоокеанского флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения Тихоокеанского флота. К нему привлекается свыше 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион", отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
россия
тихий океан
парамушир
безопасность, россия, тихий океан, парамушир, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Тихий океан, Парамушир, Учения "Запад-2025"
Тихоокеанский флот отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях

Расчет "Бастиона" отработал ракетную стрельбу "Ониксом" на учениях

© РИА НовостиПуск ракеты "Оникс"
Пуск ракеты Оникс - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости
Пуск ракеты "Оникс". Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в субботу.
На Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки Военно-Морского Флота проводится командно-штабное учение с Объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Тихоокеанского флота добавили, что, по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием.
Учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения Тихоокеанского флота. К нему привлекается свыше 10 кораблей и катеров, самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион", отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
БезопасностьРоссияТихий океанПарамуширУчения "Запад-2025"
 
 
