В столице прошел фестиваль "Казачья станица Москва" 13.09.2025
Российское казачество
 
22:07 13.09.2025
В столице прошел фестиваль "Казачья станица Москва"
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сегодня в столичном музее-заповеднике "Коломенское" состоялось масштабное событие – XI Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Гости мероприятия смогли принять участие в насыщенной программе фестиваля. Для посетителей выступали творческие коллективы, работали выставки и фотозоны, а также проводились интерактивные экскурсии. Об этом сообщает портал "Российское казачество"Одним из символов фестиваля "Казачья станица Москва" стал походный храм, созданный по образцу ратных церквей, в которых окормлялись казаки в военных походах и экспедициях. На мероприятии состоялось освящение храма, иконостаса и колокола, которые в дальнейшем передадут в Кантемировскую дивизию.В ходе фестиваля руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что фестиваль впервые проходит в День города. Это свидетельствует о важности и значимости события."Я уверен, сегодня многие познакомятся с историей, культурой и бытом казачества и все самое лучшее, конечно, будут перенимать в свои семьи", – сказал Виталий Сучков.Также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы поблагодарил делегации из 40 регионов России и делегацию Белоруссии за помощь в организации и участие в таком грандиозном празднике. Кроме того, Виталий Сучков вручил благодарность мэра Москвы атаману Московского окружного казачьего общества ВКО ЦКВ Дмитрию Ковалеву.Приветственное слово для гостей фестиваля от имени председателя Совета при Президенте по делам казачества, помощника Президента Российской Федерации Дмитрия Миронова зачитал ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества, заместитель начальника Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко."Ежегодно казачьи профессиональные, самодеятельные творческие коллективы, талантливые исполнители, мастера-ремесленники в ходе насыщенной программы знакомят гостей фестиваля с разными аспектами культурной жизни разных регионов нашей страны", – в частности, отметил в своем послании Дмитрий Миронов.Также в послании было отмечено, что фестиваль занял свою нишу и достойное место в культурной жизни столицы.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сегодня в столичном музее-заповеднике "Коломенское" состоялось масштабное событие – XI Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Гости мероприятия смогли принять участие в насыщенной программе фестиваля. Для посетителей выступали творческие коллективы, работали выставки и фотозоны, а также проводились интерактивные экскурсии. Об этом сообщает портал "Российское казачество"
Одним из символов фестиваля "Казачья станица Москва" стал походный храм, созданный по образцу ратных церквей, в которых окормлялись казаки в военных походах и экспедициях. На мероприятии состоялось освящение храма, иконостаса и колокола, которые в дальнейшем передадут в Кантемировскую дивизию.
В ходе фестиваля руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков отметил, что фестиваль впервые проходит в День города. Это свидетельствует о важности и значимости события.
"Я уверен, сегодня многие познакомятся с историей, культурой и бытом казачества и все самое лучшее, конечно, будут перенимать в свои семьи", – сказал Виталий Сучков.
Также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы поблагодарил делегации из 40 регионов России и делегацию Белоруссии за помощь в организации и участие в таком грандиозном празднике. Кроме того, Виталий Сучков вручил благодарность мэра Москвы атаману Московского окружного казачьего общества ВКО ЦКВ Дмитрию Ковалеву.
Приветственное слово для гостей фестиваля от имени председателя Совета при Президенте по делам казачества, помощника Президента Российской Федерации Дмитрия Миронова зачитал ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества, заместитель начальника Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Алексей Кириченко.
"Ежегодно казачьи профессиональные, самодеятельные творческие коллективы, талантливые исполнители, мастера-ремесленники в ходе насыщенной программы знакомят гостей фестиваля с разными аспектами культурной жизни разных регионов нашей страны", – в частности, отметил в своем послании Дмитрий Миронов.
Также в послании было отмечено, что фестиваль занял свою нишу и достойное место в культурной жизни столицы.
 
