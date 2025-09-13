https://ria.ru/20250913/evrosoyuz-2041677419.html

В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами

В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами - РИА Новости, 13.09.2025

В ЕС придумали, что делать с замороженными российскими активами

В Евросоюзе придумал крайне рискованный с юридической точки зрения способ, как передать Украине российские замороженные активы при помощи долговых расписок,... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Евросоюзе придумал крайне рискованный с юридической точки зрения способ, как передать Украине российские замороженные активы при помощи долговых расписок, пишет Politico.“Это предложение, которое один из чиновников окрестил “юридической изобретательностью”, поможет создать значительный дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически экспроприации самих российских активов не будет, однако с правовой точки зрения ход очень рискованный", — отмечает издание.Идея Еврокомиссии заключается в том, чтобы заменить переведенные Киеву деньги обеспеченными ЕС долговыми расписками."Этот шаг поможет Брюсселю решить один из самых сложных вопросов с начала российской спецоперации, так как сейчас он может лишь изымать проценты с замороженных российских активов, но не имеет права пользоваться огромной основной суммой этих средств", — подчеркивает Politico.Как отмечается в статье, Еврокомиссия предполагает, что схема с обменом наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном поможет избежать обвинений в конфискации средств. Однако на данный момент идея все же не нашла одобрения, и Брюссель рассматривает другие варианты освоения этих активов.После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

