https://ria.ru/20250913/es-2041751344.html

Новый премьер Франции отказался отменить праздничный выходной в День Победы

Новый премьер Франции отказался отменить праздничный выходной в День Победы - РИА Новости, 13.09.2025

Новый премьер Франции отказался отменить праздничный выходной в День Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных дней, которую его предшественник Франсуа Байру... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T22:45:00+03:00

2025-09-13T22:45:00+03:00

2025-09-13T22:45:00+03:00

в мире

франция

европа

франсуа байру

себастьян лекорню

эммануэль макрон

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg

ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных дней, которую его предшественник Франсуа Байру намеревался включить в законопроект о бюджете на 2026 год для "оздоровления" госфинансов. В июле Байру предложил сделать рабочими праздничные Пасхальный понедельник и День Победы, отмечаемый в Европе 8 мая. Таким образом власти намеревались привлечь в казну 4,2 миллиарда евро. По данным опроса компании Odoxa, 84% французов выступили против такой меры. "Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане", - сказал Лекорню в интервью газете Midi Libre и еще нескольким региональным СМИ. При этом новый премьер признал, что теперь его будущему правительству придется найти другие способы привлечения средств в казну. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250903/putin-2039372926.html

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европа, франсуа байру, себастьян лекорню, эммануэль макрон, день победы