Новый премьер Франции отказался отменить праздничный выходной в День Победы - РИА Новости, 13.09.2025
22:45 13.09.2025
Новый премьер Франции отказался отменить праздничный выходной в День Победы
в мире
франция
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
эммануэль макрон
день победы
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных дней, которую его предшественник Франсуа Байру намеревался включить в законопроект о бюджете на 2026 год для "оздоровления" госфинансов. В июле Байру предложил сделать рабочими праздничные Пасхальный понедельник и День Победы, отмечаемый в Европе 8 мая. Таким образом власти намеревались привлечь в казну 4,2 миллиарда евро. По данным опроса компании Odoxa, 84% французов выступили против такой меры. "Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане", - сказал Лекорню в интервью газете Midi Libre и еще нескольким региональным СМИ. При этом новый премьер признал, что теперь его будущему правительству придется найти другие способы привлечения средств в казну. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
в мире, франция, европа, франсуа байру, себастьян лекорню, эммануэль макрон, день победы
В мире, Франция, Европа, Франсуа Байру, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, День Победы
© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных дней, которую его предшественник Франсуа Байру намеревался включить в законопроект о бюджете на 2026 год для "оздоровления" госфинансов.
В июле Байру предложил сделать рабочими праздничные Пасхальный понедельник и День Победы, отмечаемый в Европе 8 мая. Таким образом власти намеревались привлечь в казну 4,2 миллиарда евро. По данным опроса компании Odoxa, 84% французов выступили против такой меры.
"Я хочу, чтобы мы пощадили тех, кто работает. Именно поэтому я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных. Я слышу, что говорят наши сограждане", - сказал Лекорню в интервью газете Midi Libre и еще нескольким региональным СМИ.
При этом новый премьер признал, что теперь его будущему правительству придется найти другие способы привлечения средств в казну.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
