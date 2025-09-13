Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
21:30 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/es-2041744451.html
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро - РИА Новости, 13.09.2025
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку
2025-09-13T21:30:00+03:00
2025-09-13T21:30:00+03:00
в мире
болгария
софия (город)
варна
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_ac0971359c64f41d895b69b10482d156.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство. По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро. Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
https://ria.ru/20250905/bolgariya-2039807271.html
болгария
софия (город)
варна
в мире, болгария, софия (город), варна, возрождение
В мире, Болгария, София (город), Варна, Возрождение
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро

В Болгарии в субботу прошли митинги против введения в оборот евро

Флаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Болгарии и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство.
По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро.
Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Болгария раскрыла детали помощи "коалиции желающих"
5 сентября, 02:24
 
В миреБолгарияСофия (город)ВарнаВозрождение
 
 
