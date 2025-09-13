https://ria.ru/20250913/es-2041744451.html
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро - РИА Новости, 13.09.2025
В Болгарии прошли митинги против введения в оборот евро
Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство. По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро. Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
