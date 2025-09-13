https://ria.ru/20250913/es-2041708708.html
В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви
2025-09-13T18:20:00+03:00
2025-09-13T18:20:00+03:00
2025-09-13T18:20:00+03:00
в мире
украина
вроцлав
россия
василий боднар
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, посольство Украины призвало местные правоохранительные органы и власти принять меры и найти виновных, сообщил украинский посол Василий Боднар. По его словам, неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви в Легнице. "Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников", - написал Боднар на своей странице в соцсети Facebook *. Боднар призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в Польше.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
вроцлав
россия
В мире, Украина, Вроцлав, Россия, Василий Боднар
