В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви - РИА Новости, 13.09.2025
18:20 13.09.2025
В Польше неизвестные срезали крест с купола украинской церкви
в мире
украина
вроцлав
россия
василий боднар
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, посольство Украины призвало местные правоохранительные органы и власти принять меры и найти виновных, сообщил украинский посол Василий Боднар. По его словам, неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви в Легнице. "Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников", - написал Боднар на своей странице в соцсети Facebook *. Боднар призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в Польше.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, украина, вроцлав, россия, василий боднар
В мире, Украина, Вроцлав, Россия, Василий Боднар
© www.wikipedia.orgПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© www.wikipedia.org
Польская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, посольство Украины призвало местные правоохранительные органы и власти принять меры и найти виновных, сообщил украинский посол Василий Боднар.
По его словам, неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви в Легнице.
"Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников", - написал Боднар на своей странице в соцсети Facebook *.
Боднар призвал польскую сторону оперативно реагировать на нарастание антиукраинских настроений в Польше.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреУкраинаВроцлавРоссияВасилий Боднар
 
 
