В Омане планируют создать центр-спутник Эрмитажа

2025-09-13T18:27:00+03:00

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави подписали соглашение о создании центра-спутника "Эрмитаж – Султанат Оман", передает корреспондент РИА Новости. Подписание соглашения состоялось в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. На церемонии подписания соглашения присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр наследия и туризма Султаната Оман Салим бен Мухаммад аль-Махруки. По словам Пиотровского, центр-спутник "Эрмитаж – Султанат Оман" — новый этап стратегического проекта "Большой Эрмитаж", открывающего людям со всего мира доступ к коллекциям и знаниям Эрмитажа. Создание центра-спутника также станет продолжением уникального сотрудничества между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. Он отметил, что центр-спутник в Дофаре, расположенный рядом с тремя памятниками всемирного наследия, будет важным подспорьем для научных исследований античной и средневековой истории юга Аравийского полуострова. "Политика проекта "Большой Эрмитаж" - это создание центров- спутников. Центры-спутники Эрмитажа существуют в разных странах. Те, которые в Европе, сейчас приморожены. Очень много центров-спутников в России развиваются очень активно... В центре-спутнике "Эрмитаж – Султанат Оман" мы с одной стороны будем показывать наши коллекции, с другой стороны здесь будет большой центр для исследования юга Аравии. Напомню, что в России очень большая школа изучения древней культуры Аравии. В общем, там включается очень широкий спектр культурной деятельности", - сказал журналистам после подписания соглашения Пиотровский. Центр "Эрмитаж – Оман" будет действовать как подразделение Национального музея. Концепция развития центра будет разрабатываться и утверждаться совместным решением дирекций Государственного Эрмитажа и Национального музея Султаната Оман. Каждый год в центре будут проходить две выставки из собрания Эрмитажа, созданные специально для показа в Омане. Темы и содержание выставок будут разрабатываться и утверждаться совместным решением двух музеев. Планируется, что здание центра "Эрмитаж – Султанат Оман" будет построено в мухафазе Дофар на юге страны. Последние пять тысячелетий этот регион знаменит своим ладаном: ещё во времена древней цивилизации Магана арабские торговцы везли отсюда благовоние в страны Средиземноморья и Междуречья. "Что касается центра-спутника Эрмитаж, это будет первый центр на территории Ближнего Востока и Арабского мира. Это уникальная площадка, которая даст возможность оманским специалистам в музейной сфере получить лучший в мире опыт в сфере музейного дела. Также это платформа для русских арабистов, лингвистов, археологов для раскрытия Омана, истории Омана. Это платформа для диалога, для общения. Эта платформа также даст России возможность показать районы Ближнего Востока, в частности, Аравийский полуостров", - сказал журналистам Джамаль аль-Мусави. По его словам, центр-спутник "Эрмитаж – Султанат Оман" планируется построить в течение 4-5 лет. Предполагается, что будущий центр "Эрмитаж – Султанат Оман" также станет платформой для арабских и в особенности оманских научных исследований. Активное участие в них будут принимать российские учёные и студенты, планируется проведение обменных стажировок. Соглашение также закладывает фундамент для создания в будущем археологической экспедиции на базе центра. Другой важной задачей центра "Эрмитаж – Султанат Оман" станет популяризация русского языка и культуры в регионе. Образовательные программы для оманских студентов и школьников будут создаваться на основе многолетнего методологического опыта, накопленного специалистами Эрмитажа. Место для постройки центра будет выбрано экспертами Эрмитажа и Национального музея с учётом близости к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Земле ладана. Здание будет отвечать всем стандартам Международного совета музеев (ИКОМ) в области безопасности, охраны окружающей среды и технической оснащённости, равно как и собственным стандартам Государственного Эрмитажа, который будет участвовать в разработке архитектурного проекта и консультировать оманских коллег по вопросам технической эксплуатации здания. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

