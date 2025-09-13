Рейтинг@Mail.ru
Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/ekspert-2041617125.html
Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ
Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ
Россияне сдают биометрию тогда, когда видят для себя в этом ценность, например, для бесконтактной оплаты покупок, при этом всегда будут те, кто пользуется... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:57:00+03:00
2025-09-13T09:57:00+03:00
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80ace923900e6980d369644adf511df5.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне сдают биометрию тогда, когда видят для себя в этом ценность, например, для бесконтактной оплаты покупок, при этом всегда будут те, кто пользуется сервисами "по старинке" - такое мнение в интервью РИА Новости выразил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Всегда отвечаю на этот вопрос "А зачем подключать всех?". Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что даже в условиях развития технологий будут пользователи, которые захотят пользоваться сервисами "по старинке". И поэтому у людей должна быть альтернатива. Аналогичное мнение глава ЦБТ выразил в отношении того, будет ли необходим паспорт как физический носитель через 10-15 лет. "Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем. Но многие наши соотечественники привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность", - добавил Поволоцкий.
https://ria.ru/20250911/biometriya-2041247849.html
https://ria.ru/20250903/vtb-2039331128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748594666_630:629:2523:2048_1920x0_80_0_0_c85b0958679a2b7aaa94e8c833975f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество
Технологии, Общество
Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ

Глава ЦБТ Поволоцкий: россияне сдают биометрию, когда видят в этом ценность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой Face Pay
Турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Турникет с новой системой Face Pay. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне сдают биометрию тогда, когда видят для себя в этом ценность, например, для бесконтактной оплаты покупок, при этом всегда будут те, кто пользуется сервисами "по старинке" - такое мнение в интервью РИА Новости выразил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
"Всегда отвечаю на этот вопрос "А зачем подключать всех?". Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта", - сказал Поволоцкий.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы
11 сентября, 16:54
Он отметил, что даже в условиях развития технологий будут пользователи, которые захотят пользоваться сервисами "по старинке". И поэтому у людей должна быть альтернатива.
Аналогичное мнение глава ЦБТ выразил в отношении того, будет ли необходим паспорт как физический носитель через 10-15 лет.
"Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем. Но многие наши соотечественники привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность", - добавил Поволоцкий.
Стэнд ВТБ на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля
3 сентября, 12:08
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала