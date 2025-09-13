https://ria.ru/20250913/ekspert-2041617125.html

Регистрация биометрии является добровольной, заявил глава ЦБТ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне сдают биометрию тогда, когда видят для себя в этом ценность, например, для бесконтактной оплаты покупок, при этом всегда будут те, кто пользуется сервисами "по старинке" - такое мнение в интервью РИА Новости выразил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Всегда отвечаю на этот вопрос "А зачем подключать всех?". Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что даже в условиях развития технологий будут пользователи, которые захотят пользоваться сервисами "по старинке". И поэтому у людей должна быть альтернатива. Аналогичное мнение глава ЦБТ выразил в отношении того, будет ли необходим паспорт как физический носитель через 10-15 лет. "Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем. Но многие наши соотечественники привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность", - добавил Поволоцкий.

