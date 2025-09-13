https://ria.ru/20250913/ekipazh-2041593612.html
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Экипаж вертолёта Ми-28нм группировки войск "Север" поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Экипаж вертолёта Ми-28нм группировки войск "Север" поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
