Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/ekipazh-2041593612.html
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО
Экипаж вертолёта Ми-28нм группировки войск "Север" поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:04:00+03:00
2025-09-13T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154920/13/1549201350_0:75:1300:806_1920x0_80_0_0_743e23ca459d2024c73c843de59453e2.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Экипаж вертолёта Ми-28нм группировки войск "Север" поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154920/13/1549201350_64:0:1237:880_1920x0_80_0_0_ad77ff5b3078a2099da99f18d3d53b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Бойцы "Севера" уничтожили живую силу ВСУ в зоне СВО

Экипаж вертолета Ми-28 поразил технику ВСУ на Харьковском напрвлении

© Фото : Игорь Двуреков / RussianPlanes.net Ми-28НМ
 Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Игорь Двуреков / RussianPlanes.net
Ми-28НМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Экипаж вертолёта Ми-28нм группировки войск "Север" поразил живую силу и бронированную технику ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала