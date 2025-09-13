Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 13.09.2025
22:22 13.09.2025
В Новгородской области в ДТП погибли два человека
Двое человек погибли, трое пострадали при столкновении "КамАЗа", МАЗа и BMW на трассе М-11 в Новгородской области, на месте происшествия работают... РИА Новости, 13.09.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Двое человек погибли, трое пострадали при столкновении "КамАЗа", МАЗа и BMW на трассе М-11 в Новгородской области, на месте происшествия работают правоохранители, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что в субботу около 18.40 на 450-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" в Окуловском округе "КамАЗ" столкнулся с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара наехал на металлическое барьерное ограждение. После чего "КамАЗ" столкнулся с грузовиком МАЗ. "В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в карете скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение города Окуловка. Водитель и пассажир автомобиля МАЗ доставлены в медицинское учреждение Великого Новгорода", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
происшествия, новгородская область, окуловка, камаз (завод), bmw ag, минский автомобильный завод
Происшествия, Новгородская область, Окуловка, КамАЗ (завод), BMW AG, Минский автомобильный завод
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Двое человек погибли, трое пострадали при столкновении "КамАЗа", МАЗа и BMW на трассе М-11 в Новгородской области, на месте происшествия работают правоохранители, сообщает Управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что в субботу около 18.40 на 450-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" в Окуловском округе "КамАЗ" столкнулся с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара наехал на металлическое барьерное ограждение. После чего "КамАЗ" столкнулся с грузовиком МАЗ.
"В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в карете скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение города Окуловка. Водитель и пассажир автомобиля МАЗ доставлены в медицинское учреждение Великого Новгорода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
ПроисшествияНовгородская областьОкуловкаКамАЗ (завод)BMW AGМинский автомобильный завод
 
 
