В Новгородской области в ДТП погибли два человека

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Двое человек погибли, трое пострадали при столкновении "КамАЗа", МАЗа и BMW на трассе М-11 в Новгородской области, на месте происшествия работают правоохранители, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что в субботу около 18.40 на 450-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" в Окуловском округе "КамАЗ" столкнулся с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара наехал на металлическое барьерное ограждение. После чего "КамАЗ" столкнулся с грузовиком МАЗ. "В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в карете скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля BMW доставлен в медицинское учреждение города Окуловка. Водитель и пассажир автомобиля МАЗ доставлены в медицинское учреждение Великого Новгорода", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
