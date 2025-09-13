https://ria.ru/20250913/drony-2041636124.html
Над Белгородской областью сбили шесть украинских дронов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили с 08.00 до 10.00 мск шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Тринадцатого сентября текущего года с 08.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
