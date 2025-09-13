Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/dron-2041656912.html
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.09.2025
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница ранена в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:15:00+03:00
2025-09-13T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног вывезли бойцы самообороны. Они передали ее бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ей проводят операцию. Информация о последствиях уточняется&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков: в селе Новая Таволжанка при детонации украинского дрона ранена женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног вывезли бойцы самообороны. Они передали ее бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ей проводят операцию. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
12 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала