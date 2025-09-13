https://ria.ru/20250913/dron-2041656912.html

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 13.09.2025

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница ранена в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие детонации дрона ВСУ ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног вывезли бойцы самообороны. Они передали ее бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ей проводят операцию. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в Telegram-канале.

