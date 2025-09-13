Рейтинг@Mail.ru
Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию
00:15 13.09.2025 (обновлено: 00:33 13.09.2025)
Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию
Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию - РИА Новости, 13.09.2025
Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию
Министры финансов G7 обсудили возможные меры увеличения давления на Россию, включая новые санкции и пошлины, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов G7 обсудили возможные меры увеличения давления на Россию, включая новые санкции и пошлины, говорится в совместном заявлении. "(Министры финансов G7 - ред.) обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям России", - говорится в тексте документа.
в мире, россия, g7
В мире, Россия, G7
Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию

Главы минфинов G7 обсудили новые санкции и пошлины против России

Флаги Большой восьмерки
Флаги Большой восьмерки
© Fotolia / Angelika Bentin
Флаги Большой восьмерки. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов G7 обсудили возможные меры увеличения давления на Россию, включая новые санкции и пошлины, говорится в совместном заявлении.
"(Министры финансов G7 - ред.) обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям России", - говорится в тексте документа.
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
Вчера, 00:09
G7 договорились ускорить переговоры о замороженных активах России
Вчера, 00:09
 
В миреРоссияG7
 
 
