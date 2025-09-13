https://ria.ru/20250913/davlenie-2041581569.html

Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию

Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию - РИА Новости, 13.09.2025

Министры финансов G7 обсудили новые меры давления на Россию

Министры финансов G7 обсудили возможные меры увеличения давления на Россию, включая новые санкции и пошлины, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов G7 обсудили возможные меры увеличения давления на Россию, включая новые санкции и пошлины, говорится в совместном заявлении. "(Министры финансов G7 - ред.) обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры, такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям России", - говорится в тексте документа.

россия

2025

Новости

