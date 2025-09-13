Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием - РИА Новости, 13.09.2025
22:14 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/chp-2041749164.html
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием
происшествия
орловская область
андрей клычков
московская железная дорога
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поездов на вокзалах, будут обеспечены питанием", - говорится в Telegram-канале МЖД. Кроме того, для координации действий по перевозке пассажиров на Московской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником МЖД Павлом Ивановым.
происшествия, орловская область, андрей клычков, московская железная дорога
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Московская железная дорога
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли.
"Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поездов на вокзалах, будут обеспечены питанием", - говорится в Telegram-канале МЖД.
Кроме того, для координации действий по перевозке пассажиров на Московской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником МЖД Павлом Ивановым.
В Росгвардии подтвердили гибель двух сотрудников в Орловской области
ПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковМосковская железная дорога
 
 
