https://ria.ru/20250913/chp-2041749164.html
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием - РИА Новости, 13.09.2025
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием
Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T22:14:00+03:00
2025-09-13T22:14:00+03:00
2025-09-13T22:14:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поездов на вокзалах, будут обеспечены питанием", - говорится в Telegram-канале МЖД. Кроме того, для координации действий по перевозке пассажиров на Московской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником МЖД Павлом Ивановым.
https://ria.ru/20250913/chp-2041748617.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, московская железная дорога
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Московская железная дорога
Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием
Пассажиров задержанных из-за ЧП под Орлом поездов обеспечат питанием