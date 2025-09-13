https://ria.ru/20250913/chp-2041749164.html

Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием

Пассажиров задержанных в Орловской области поездов обеспечат питанием

Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД. РИА Новости, 13.09.2025

происшествия

орловская область

андрей клычков

московская железная дорога

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пассажиры поездов, задержанных в пути из-за ЧП в Орловской более 4 часов, и пассажиры, ожидающие поезда на вокзалах, будут обеспечены питанием, сообщили в МЖД. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Пассажиры поездов дальнего следования, задержанных в пути более четырех часов, а также пассажиры, ожидающие поездов на вокзалах, будут обеспечены питанием", - говорится в Telegram-канале МЖД. Кроме того, для координации действий по перевозке пассажиров на Московской железной дороге работает оперативный штаб во главе с начальником МЖД Павлом Ивановым.

орловская область

2025

происшествия, орловская область, андрей клычков, московская железная дорога