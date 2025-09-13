https://ria.ru/20250913/chp-2041748617.html
В Росгвардии подтвердили гибель двух сотрудников в Орловской области
происшествия
орловская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два бойца Росгвардии погибли, еще один пострадал при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области. "В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы несовместимые с жизнью, один ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
