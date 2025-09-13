https://ria.ru/20250913/chp-2041748325.html
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту - РИА Новости, 13.09.2025
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пять поездов задерживаются из-за ЧП на путях в Орловской области. "На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту", - говорится в Telegram-канале МЖД.
