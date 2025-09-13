Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 13.09.2025 (обновлено: 22:09 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/chp-2041743900.html
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 13.09.2025
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии
Два сотрудника Росгвардии погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:21:00+03:00
2025-09-13T22:09:00+03:00
происшествия
орловская область
курская область
александр хинштейн
андрей клычков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей", — написал написал он. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, на территории региона при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства, произошел подрыв. Всего обнаружено три устройства на расстоянии 50 метров друг от друга, сообщил источник в силовых структурах.Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных поездов.
https://ria.ru/20250913/telefon-2041745538.html
https://ria.ru/20250913/mintrans-2041741207.html
орловская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, курская область, александр хинштейн, андрей клычков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Орловская область, Курская область, Александр Хинштейн, Андрей Клычков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

При взрыве на ж/д в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей", — написал написал он.
Взрыв на железной дороге - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Опубликован телефон для пассажиров задержанных в Орловской области поездов
Вчера, 21:40
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, на территории региона при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства, произошел подрыв.
Всего обнаружено три устройства на расстоянии 50 метров друг от друга, сообщил источник в силовых структурах.
Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных поездов.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Курский минтранс организовал отправку 18 автобусов после взрыва под Орлом
Вчера, 20:59
 
ПроисшествияОрловская областьКурская областьАлександр ХинштейнАндрей КлычковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала