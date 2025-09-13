https://ria.ru/20250913/chp-2041743900.html

При взрыве в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии

2025-09-13T21:21:00+03:00

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Два сотрудника Росгвардии погибли при подрыве на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всем орловчанам. Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей", — написал написал он. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, на территории региона при проверке железнодорожных путей обнаружили взрывные устройства, произошел подрыв. Всего обнаружено три устройства на расстоянии 50 метров друг от друга, сообщил источник в силовых структурах.Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала телефон, по которому могут обратиться пассажиры задержанных поездов.

происшествия, орловская область, курская область, александр хинштейн, андрей клычков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)