В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
20:45 13.09.2025
В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону. РИА Новости, 13.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону. ДТП произошло около 15.00 мск субботы на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской. "Предварительно установлено, что водитель Porsche Cayenne при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Волга", после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановочный пункт общественного транспорта, где в этот момент находилась женщина", - говорится в сообщении. Под действием инерции иномарку отбросило в сторону парковки, где произошло последующее столкновение с автомобилем LADA Priora. "В результате ДТП водитель автомобиля "Волга" от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки, пассажир отечественного автомобиля и женщина, находившаяся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.
происшествия, нижний новгород, кировское (донецкая область), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижний Новгород, Кировское (Донецкая область), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде, есть погибшие

Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону.
ДТП произошло около 15.00 мск субботы на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской.
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
"Предварительно установлено, что водитель Porsche Cayenne при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Волга", после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановочный пункт общественного транспорта, где в этот момент находилась женщина", - говорится в сообщении.
Под действием инерции иномарку отбросило в сторону парковки, где произошло последующее столкновение с автомобилем LADA Priora.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Волга" от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки, пассажир отечественного автомобиля и женщина, находившаяся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.
В ДТП в Тверской области пострадали восемь человек
12 сентября, 09:53
В ДТП в Тверской области пострадали восемь человек
12 сентября, 09:53
 
Происшествия
 
 
