https://ria.ru/20250913/chp-2041738671.html

В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 13.09.2025

В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:45:00+03:00

2025-09-13T20:45:00+03:00

2025-09-13T20:46:00+03:00

происшествия

нижний новгород

кировское (донецкая область)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041738429_0:10:1192:681_1920x0_80_0_0_747321295d8a5b1834bde214a17f7cf2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону. ДТП произошло около 15.00 мск субботы на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской. "Предварительно установлено, что водитель Porsche Cayenne при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Волга", после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановочный пункт общественного транспорта, где в этот момент находилась женщина", - говорится в сообщении. Под действием инерции иномарку отбросило в сторону парковки, где произошло последующее столкновение с автомобилем LADA Priora. "В результате ДТП водитель автомобиля "Волга" от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки, пассажир отечественного автомобиля и женщина, находившаяся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250912/dtp-2041373621.html

нижний новгород

кировское (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, кировское (донецкая область), министерство внутренних дел рф (мвд россии)