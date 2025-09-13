В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
Автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде, есть погибшие
© Фото : Полиция Нижегородской области/TelegramПоследствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде, один из которых врезался в остановку, сообщает МВД РФ по региону.
ДТП произошло около 15.00 мск субботы на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской.
"Предварительно установлено, что водитель Porsche Cayenne при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Волга", после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановочный пункт общественного транспорта, где в этот момент находилась женщина", - говорится в сообщении.
Под действием инерции иномарку отбросило в сторону парковки, где произошло последующее столкновение с автомобилем LADA Priora.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Волга" от полученных травм скончался на месте. Водитель иномарки, пассажир отечественного автомобиля и женщина, находившаяся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечается в сообщении.
