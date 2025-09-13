https://ria.ru/20250913/chp-2041735542.html
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2025
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник
Три взрывных устройства обнаружены на железнодорожных путях в Орловской области, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T20:38:00+03:00
2025-09-13T20:38:00+03:00
2025-09-13T20:39:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Три взрывных устройства обнаружены на железнодорожных путях в Орловской области, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Примерно в 14.50 на 452-м километре перегона Малоархангельск-Глазуновка под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник
На железнодорожных путях в Орловской области обнаружили 3 взрывных устройства