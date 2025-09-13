На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник

https://ria.ru/20250913/chp-2041735542.html

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Три взрывных устройства обнаружены на железнодорожных путях в Орловской области, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Примерно в 14.50 на 452-м километре перегона Малоархангельск-Глазуновка под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга", - сказал собеседник агентства.

