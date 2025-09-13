Рейтинг@Mail.ru
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник - РИА Новости, 13.09.2025
20:38 13.09.2025 (обновлено: 20:39 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/chp-2041735542.html
На ж/д в Орловской области нашли три взрывных устройства, сообщил источник
2025-09-13T20:38:00+03:00
2025-09-13T20:39:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Три взрывных устройства обнаружены на железнодорожных путях в Орловской области, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли. "Примерно в 14.50 на 452-м километре перегона Малоархангельск-Глазуновка под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Три взрывных устройства обнаружены на железнодорожных путях в Орловской области, где погибли два человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли.
"Примерно в 14.50 на 452-м километре перегона Малоархангельск-Глазуновка под железнодорожным полотном главного пути выявлено три взрывных устройства на расстоянии 50 метров друг от друга", - сказал собеседник агентства.
