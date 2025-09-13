В Орловской области задержали движение поездов дальнего следования

https://ria.ru/20250913/chp-2041727671.html
происшествия
орловская область
малоархангельск
андрей клычков
ТУЛА, 13 сен - РИА Новости. Движение ряда поездов дальнего следования задержано из-за ЧП со взрывным устройством на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения. "В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал он в Telegram-канале.
орловская область
малоархангельск
