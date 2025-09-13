Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области задержали движение поездов дальнего следования - РИА Новости, 13.09.2025
19:53 13.09.2025
В Орловской области задержали движение поездов дальнего следования
происшествия
орловская область
малоархангельск
андрей клычков
ТУЛА, 13 сен - РИА Новости. Движение ряда поездов дальнего следования задержано из-за ЧП со взрывным устройством на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения. "В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал он в Telegram-канале.
происшествия, орловская область, малоархангельск, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Малоархангельск, Андрей Клычков
Железнодорожный светофор. Архивное фото
ТУЛА, 13 сен - РИА Новости. Движение ряда поездов дальнего следования задержано из-за ЧП со взрывным устройством на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, а один получил ранения.
"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - написал он в Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
6 июня, 06:50
 
ПроисшествияОрловская областьМалоархангельскАндрей Клычков
 
 
