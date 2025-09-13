https://ria.ru/20250913/chp-2041726427.html
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом
происшествия
орловская область
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пять поездов задерживаются на участке железнодорожной дороги в Орловской области из-за происшествия на путях, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах."Участок дороги в Орловской области полностью перекрыт из-за ЧП. Пять поездов в результате задерживаются в пути", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение на данном отрезке оцеплено.Губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, один получил ранения.По уточненной информации МЖД, десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области
орловская область
происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
