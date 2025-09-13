Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 13.09.2025 (обновлено: 21:24 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/chp-2041726427.html
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом - РИА Новости, 13.09.2025
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом
Пять поездов задерживаются на участке железнодорожной дороги в Орловской области из-за происшествия на путях, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T19:47:00+03:00
2025-09-13T21:24:00+03:00
происшествия
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пять поездов задерживаются на участке железнодорожной дороги в Орловской области из-за происшествия на путях, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах."Участок дороги в Орловской области полностью перекрыт из-за ЧП. Пять поездов в результате задерживаются в пути", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что движение на данном отрезке оцеплено.Губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, один получил ранения.По уточненной информации МЖД, десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области
https://ria.ru/20250902/dtp-2039165149.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4d3efc1fdb8829ccef387ab66cff9203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орлом

Пять поездов задерживаются на участке железной дороги под Орловом из-за ЧП

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пять поездов задерживаются на участке железнодорожной дороги в Орловской области из-за происшествия на путях, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах.
"Участок дороги в Орловской области полностью перекрыт из-за ЧП. Пять поездов в результате задерживаются в пути", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что движение на данном отрезке оцеплено.
Губернатор Орловской области Андрей Клыков сообщал, что взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей на территории Орловской области. При подрыве одного из них погибли два человека, один получил ранения.
По уточненной информации МЖД, десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области
ДТП на железнодорожном переезде в Мурманске - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Мурманске легковушка столкнулась с поездом
2 сентября, 16:52
 
ПроисшествияОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала