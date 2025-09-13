Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
19:41 13.09.2025 (обновлено: 19:44 13.09.2025)
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ДТП с участием автомобиля и питбайка произошло на 10-м километре дороги Звенигород - Ершово - Борисково. В результате ДТП подросток погиб на месте.
происшествия, московская область (подмосковье), звенигород, ford motor
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке

На месте происшествия, где водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-летнего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
"По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ДТП с участием автомобиля и питбайка произошло на 10-м километре дороги Звенигород - Ершово - Борисково. В результате ДТП подросток погиб на месте.
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье
2 сентября, 14:40
 
