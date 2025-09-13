https://ria.ru/20250913/chp-2041724803.html
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке - РИА Новости, 13.09.2025
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T19:41:00+03:00
2025-09-13T19:41:00+03:00
2025-09-13T19:44:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
звенигород
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041724968_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_c26c1776af9423e9fb9963771380dcb6.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ДТП с участием автомобиля и питбайка произошло на 10-м километре дороги Звенигород - Ершово - Борисково. В результате ДТП подросток погиб на месте.
https://ria.ru/20250902/dtp-2039105904.html
московская область (подмосковье)
звенигород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041724968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0a912e6867f4fe387a59924eb4c4d861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), звенигород, ford motor
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Ford Motor
В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке
В Подмосковье водитель Ford насмерть сбил подростка на питбайке