В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке

В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке - РИА Новости, 13.09.2025

В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на питбайке

Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Водитель автомобиля Ford насмерть сбил 14-ленего подростка на питбайке на трассе в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью. "По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ДТП с участием автомобиля и питбайка произошло на 10-м километре дороги Звенигород - Ершово - Борисково. В результате ДТП подросток погиб на месте.

