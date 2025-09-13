https://ria.ru/20250913/chelovek-2041692242.html
В Белгородской области два человека пострадали от удара БПЛА
Два человека пострадали от удара украинского беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Два человека пострадали от удара украинского беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе поселка Дубино Краснояружского района два человека пострадали от удара вражеского беспилотника. Они доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины — множественные осколочные ранения рук, ног и спины. После оказания медицинской помощи раненые будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что на месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.
