В Белгородской области два человека пострадали от удара БПЛА
17:11 13.09.2025
В Белгородской области два человека пострадали от удара БПЛА
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Два человека пострадали от удара украинского беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе поселка Дубино Краснояружского района два человека пострадали от удара вражеского беспилотника. Они доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины — множественные осколочные ранения рук, ног и спины. После оказания медицинской помощи раненые будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что на месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.
белгородская область
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Два человека пострадали от удара украинского беспилотника в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе поселка Дубино Краснояружского района два человека пострадали от удара вражеского беспилотника. Они доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины — множественные осколочные ранения рук, ног и спины. После оказания медицинской помощи раненые будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что на месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия
 
 
