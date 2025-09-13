https://ria.ru/20250913/burchuladze-2041694288.html
Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест
2025-09-13T17:25:00+03:00
2025-09-13T17:25:00+03:00
2025-09-13T17:28:00+03:00
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, обвиняемый в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов, был приговорен к тюремному заключению в качестве меры пресечения", - сообщает ТВ.
