https://ria.ru/20250913/burchuladze-2041694288.html

Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест

Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест - РИА Новости, 13.09.2025

Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест

Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T17:25:00+03:00

2025-09-13T17:25:00+03:00

2025-09-13T17:28:00+03:00

грузия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, обвиняемый в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов, был приговорен к тюремному заключению в качестве меры пресечения", - сообщает ТВ.

https://ria.ru/20250911/vzyatki-2041090816.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, в мире