Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест - РИА Новости, 13.09.2025
17:25 13.09.2025 (обновлено: 17:28 13.09.2025)
Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест
Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест
Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает... РИА Новости, 13.09.2025
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает телекомпания "Рустави 2"."Бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, обвиняемый в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов, был приговорен к тюремному заключению в качестве меры пресечения", - сообщает ТВ.
2025
Экс-главу Минобороны Грузии Бурчуладзе отправили под арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе, обвиняемого в превышении служебных полномочий, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, обвиняемый в превышении должностных полномочий и легализации незаконных доходов, был приговорен к тюремному заключению в качестве меры пресечения", - сообщает ТВ.
