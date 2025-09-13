Рейтинг@Mail.ru
В Будапеште прошел антиправительственный митинг - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 13.09.2025 (обновлено: 23:01 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/budapesht-2041752441.html
В Будапеште прошел антиправительственный митинг
В Будапеште прошел антиправительственный митинг - РИА Новости, 13.09.2025
В Будапеште прошел антиправительственный митинг
Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T20:31:00+03:00
2025-09-13T23:01:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
чехия
виктор орбан
чарли кирк
роберт фицо
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга собрались в центре города и прошли до здания парламента Венгрии. По подсчетам корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие немногим более 100 человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги с критикой коррупции венгерского правительства и лично премьер-министра Виктор Орбана. Как подчеркивали организаторы - предприниматель Йожеф Фельфёльди и оперная певица Сильвия Тот-Беери - митинг направлен не в поддержку или против какой-либо партии в преддверии парламентских выборов, а исключительно против коррупции. Перед собравшимися не выступали представители каких-либо венгерских партий, только общественные деятели. Орбан ранее в контексте убийства американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка и покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что Венгрия пока - остров мира, но в преддверии парламентских выборов надо быть осторожным. По его словам, на выборах в апреле 2026 года будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
https://ria.ru/20250712/vengr-2028724874.html
венгрия
словакия
чехия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, чехия, виктор орбан, чарли кирк, роберт фицо, будапешт
В мире, Венгрия, Словакия, Чехия, Виктор Орбан, Чарли Кирк, Роберт Фицо, Будапешт
В Будапеште прошел антиправительственный митинг

Митинг против коррупции и правительства Венгрии в Будапеште собрал сто человек

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга собрались в центре города и прошли до здания парламента Венгрии. По подсчетам корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие немногим более 100 человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги с критикой коррупции венгерского правительства и лично премьер-министра Виктор Орбана.
Как подчеркивали организаторы - предприниматель Йожеф Фельфёльди и оперная певица Сильвия Тот-Беери - митинг направлен не в поддержку или против какой-либо партии в преддверии парламентских выборов, а исключительно против коррупции. Перед собравшимися не выступали представители каких-либо венгерских партий, только общественные деятели.
Орбан ранее в контексте убийства американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка и покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что Венгрия пока - остров мира, но в преддверии парламентских выборов надо быть осторожным. По его словам, на выборах в апреле 2026 года будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
У посольства Украины в Будапеште прошла акция в память об убитом венгре
12 июля, 08:48
 
В миреВенгрияСловакияЧехияВиктор ОрбанЧарли КиркРоберт ФицоБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала