В Будапеште прошел антиправительственный митинг
Митинг против коррупции и правительства Венгрии в Будапеште собрал сто человек
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга собрались в центре города и прошли до здания парламента Венгрии. По подсчетам корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие немногим более 100 человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги с критикой коррупции венгерского правительства и лично премьер-министра Виктор Орбана.
Как подчеркивали организаторы - предприниматель Йожеф Фельфёльди и оперная певица Сильвия Тот-Беери - митинг направлен не в поддержку или против какой-либо партии в преддверии парламентских выборов, а исключительно против коррупции. Перед собравшимися не выступали представители каких-либо венгерских партий, только общественные деятели.
Орбан ранее в контексте убийства американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка и покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что Венгрия пока - остров мира, но в преддверии парламентских выборов надо быть осторожным. По его словам, на выборах в апреле 2026 года будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.