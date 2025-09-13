https://ria.ru/20250913/budapesht-2041752441.html

В Будапеште прошел антиправительственный митинг

Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости.

БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Антиправительственный митинг против коррупции в Венгрии, прошедший в Будапеште, собрал немногим более 100 человек, передает корреспондент РИА Новости. Участники митинга собрались в центре города и прошли до здания парламента Венгрии. По подсчетам корреспондента РИА Новости, в акции приняли участие немногим более 100 человек. Собравшиеся выкрикивали лозунги с критикой коррупции венгерского правительства и лично премьер-министра Виктор Орбана. Как подчеркивали организаторы - предприниматель Йожеф Фельфёльди и оперная певица Сильвия Тот-Беери - митинг направлен не в поддержку или против какой-либо партии в преддверии парламентских выборов, а исключительно против коррупции. Перед собравшимися не выступали представители каких-либо венгерских партий, только общественные деятели. Орбан ранее в контексте убийства американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка и покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-премьера Чехии Андрея Бабиша заявил, что Венгрия пока - остров мира, но в преддверии парламентских выборов надо быть осторожным. По его словам, на выборах в апреле 2026 года будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.

