https://ria.ru/20250913/britaniya-2041756313.html
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T23:50:00+03:00
2025-09-13T23:50:00+03:00
2025-09-13T23:50:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
англия
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что участники акции могут столкнуться с преследованием по закону. В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов. "Право на мирный протест является основополагающим для этой страны... Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона", - говорится в публикации в соцсети X Махмуд. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
https://ria.ru/20250913/britaniya-2041751882.html
лондон
великобритания
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25cd816f854e1af1ef3d5f1647a72403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, англия, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Великобритания, Англия, Кир Стармер, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне
Махмуд пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне