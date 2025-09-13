Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025
23:50 13.09.2025
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что участники акции могут столкнуться с преследованием по закону. В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов. "Право на мирный протест является основополагающим для этой страны... Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона", - говорится в публикации в соцсети X Махмуд. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне

© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что участники акции могут столкнуться с преследованием по закону.
В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов.
"Право на мирный протест является основополагающим для этой страны... Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона", - говорится в публикации в соцсети X Махмуд.
Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Окончание акции Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Демонстранты покинули Трафальгарскую площадь в Лондоне
