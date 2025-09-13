https://ria.ru/20250913/britaniya-2041756313.html

Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне

Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025

Глава МВД Британии пригрозила преследованием участникам протестов в Лондоне

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T23:50:00+03:00

2025-09-13T23:50:00+03:00

2025-09-13T23:50:00+03:00

в мире

лондон

великобритания

англия

кир стармер

акция против нелегальной миграции в лондоне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд осудила в соцсети X случаи нападения на полицейских во время масштабных протестов в Лондоне, добавив, что участники акции могут столкнуться с преследованием по закону. В своем сообщении в соцсети X министр поблагодарила сотрудников полиции за работу в ходе протестов. "Право на мирный протест является основополагающим для этой страны... Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона", - говорится в публикации в соцсети X Махмуд. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

https://ria.ru/20250913/britaniya-2041751882.html

лондон

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, англия, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне