На акцию в Лондоне вышли три миллиона человек, заявил британский активист

Робинсон: на акцию "Соединим королевство" в Лондоне вышли более 3 млн человек
© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне вышли три миллиона человек.
"Более трёх миллионов патриотов вышли на улицы в центре Лондона, показав беспрецедентную мощь патриотизма. И это только начало", - написал Робинсон в своем Telegram-канале.
Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
