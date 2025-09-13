https://ria.ru/20250913/britaniya-2041751882.html

Демонстранты покинули Трафальгарскую площадь в Лондоне

ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Демонстранты полностью покинули Трафальгарскую площадь после массовой акции правого активиста Томми Робинсона "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция оттеснила часть людей с Трафальгарской площади, остальные стали постепенно расходится. По состоянию на 22.00 мск митингующие разошлись, полиция покинула площадь, небольшая группа митингующих, которая оставалась у колонны Нельсона, также разошлась, на месте остались несколько человек. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.

