Демонстранты покинули Трафальгарскую площадь в Лондоне
22:52 13.09.2025
Демонстранты покинули Трафальгарскую площадь в Лондоне
в мире
лондон
англия
кир стармер
чарли кирк
ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Демонстранты полностью покинули Трафальгарскую площадь после массовой акции правого активиста Томми Робинсона "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция оттеснила часть людей с Трафальгарской площади, остальные стали постепенно расходится. По состоянию на 22.00 мск митингующие разошлись, полиция покинула площадь, небольшая группа митингующих, которая оставалась у колонны Нельсона, также разошлась, на месте остались несколько человек. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
лондон
англия
ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Демонстранты полностью покинули Трафальгарскую площадь после массовой акции правого активиста Томми Робинсона "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее полиция оттеснила часть людей с Трафальгарской площади, остальные стали постепенно расходится.
По состоянию на 22.00 мск митингующие разошлись, полиция покинула площадь, небольшая группа митингующих, которая оставалась у колонны Нельсона, также разошлась, на месте остались несколько человек.
Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
