https://ria.ru/20250913/britaniya-2041744289.html

Маск призвал к роспуску парламента Великобритании

Маск призвал к роспуску парламента Великобритании - РИА Новости, 13.09.2025

Маск призвал к роспуску парламента Великобритании

Американский предприниматель Илон Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T21:27:00+03:00

2025-09-13T21:27:00+03:00

2025-09-13T21:27:00+03:00

в мире

лондон

англия

илон маск

кир стармер

парламент великобритании

акция против нелегальной миграции в лондоне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. "У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование", - заявил Маск, выступая онлайн на акции правого активиста Томми Робинсона "Соединим королевство" (Unite the Kingdom). Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничении свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.

https://ria.ru/20250913/london-2041743236.html

лондон

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, англия, илон маск, кир стармер, парламент великобритании, акция против нелегальной миграции в лондоне