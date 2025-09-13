Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Лондона оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади на акции правого активиста Томми Робинсона.
"Офицеры полиции разогнали группу протестующих на акции "Соединим королевство", блокировавших северную часть Уайтхолла, открыв безопасный путь для (их менее многочисленных оппонентов - ред.) протестующих на акции "Восстаньте против расизма", чтобы они могли покинуть Уайтхолл. Северная часть Уайтхолла теперь пуста", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.