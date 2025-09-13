Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/britaniya-2041742779.html
Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла
Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла - РИА Новости, 13.09.2025
Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла
Полиция Лондона заявила, что протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T21:12:00+03:00
2025-09-13T21:12:00+03:00
в мире
лондон
англия
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4135e1d823358201e4a3cc39100b47c3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Лондона оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади на акции правого активиста Томми Робинсона. "Офицеры полиции разогнали группу протестующих на акции "Соединим королевство", блокировавших северную часть Уайтхолла, открыв безопасный путь для (их менее многочисленных оппонентов - ред.) протестующих на акции "Восстаньте против расизма", чтобы они могли покинуть Уайтхолл. Северная часть Уайтхолла теперь пуста", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
https://ria.ru/20250913/britaniya-2041741956.html
лондон
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d3d19f60bfb3ef5b276ff0251019500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, англия, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Англия, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
Протестующие в Лондоне покинули северную часть Уайтхолла

Британская полиция заявила, что протестующие покинули северную часть Уайтхолла

© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Лондона оттесняет демонстрантов с Трафальгарской площади на акции правого активиста Томми Робинсона.
"Офицеры полиции разогнали группу протестующих на акции "Соединим королевство", блокировавших северную часть Уайтхолла, открыв безопасный путь для (их менее многочисленных оппонентов - ред.) протестующих на акции "Восстаньте против расизма", чтобы они могли покинуть Уайтхолл. Северная часть Уайтхолла теперь пуста", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Демонстранты расходятся с Трафальгарской площади в Лондоне
Вчера, 21:08
 
В миреЛондонАнглияАкция против нелегальной миграции в Лондоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала