Трансляция акции в Лондоне собрала два с половиной миллиона просмотров
Трансляция акции в Лондоне собрала два с половиной миллиона просмотров
Трансляция акции в Лондоне собрала два с половиной миллиона просмотров
13.09.2025
2025-09-13T20:22:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с акции "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он ведет в социальной сети X, собрала 2,5 миллиона зрителей. Счетчик под трансляцией показывает 2,5 миллиона просмотров, она длится более семи часов. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
2025
Участники акции в Лондоне
Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне вышли «миллионы». Участники акции скандируют «Позор».
Трансляция акции в Лондоне собрала два с половиной миллиона просмотров
