Трансляция Робинсона с акции в Лондоне собрала два миллиона зрителей
Трансляция Робинсона с акции в Лондоне собрала два миллиона зрителей - РИА Новости, 13.09.2025
Трансляция Робинсона с акции в Лондоне собрала два миллиона зрителей
Трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с акции "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он ведет в социальной сети X,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T19:55:00+03:00
2025-09-13T19:55:00+03:00
2025-09-13T19:56:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Трансляция британского правого активиста Томми Робинсона с акции "Соединим королевство" (Unite the Kingdom) в Лондоне, которую он ведет в социальной сети X, собрала 2 миллиона зрителей.Счетчик под трансляцией показывает 2 миллиона просмотров, она длится почти семь часов.Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
