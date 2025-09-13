https://ria.ru/20250913/britaniya-2041720388.html

Полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на протестах

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на субботних протестах правых сил.Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона."На данный момент произведено девять арестов за различные правонарушения", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.Правоохранители отметили, что ведут поиски других нарушителей, и число задержаний будет расти.В полиции добавили, что офицеры "столкнулись с насилием" со стороны демонстрантов, которые использовали в том числе сигнальные ракеты.

Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции. 2025-09-13T19:12 true PT0M11S

