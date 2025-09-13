https://ria.ru/20250913/britaniya-2041716708.html

Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции

Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции - РИА Новости, 13.09.2025

Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции

Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне и... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T18:59:00+03:00

2025-09-13T18:59:00+03:00

2025-09-13T19:35:00+03:00

в мире

лондон

англия

кир стармер

чарли кирк

акция против нелегальной миграции в лондоне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041696669_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a50c820ac7d879ca609a849f61f359e7.jpg

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне и скандируют "позор, позор" в адрес полиции, передает корреспондент РИА новости. Участники собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. По состоянию на 18.40 мск митингующие не расходятся и скандируют "позор, позор" в адрес полиции. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.

https://ria.ru/20250913/britaniya-2041716338.html

лондон

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, англия, кир стармер, чарли кирк, акция против нелегальной миграции в лондоне