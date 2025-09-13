https://ria.ru/20250913/britaniya-2041716708.html
Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции
Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции - РИА Новости, 13.09.2025
Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции
Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне и... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:59:00+03:00
2025-09-13T18:59:00+03:00
2025-09-13T19:35:00+03:00
в мире
лондон
англия
кир стармер
чарли кирк
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041696669_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a50c820ac7d879ca609a849f61f359e7.jpg
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне и скандируют "позор, позор" в адрес полиции, передает корреспондент РИА новости. Участники собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. По состоянию на 18.40 мск митингующие не расходятся и скандируют "позор, позор" в адрес полиции. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
https://ria.ru/20250913/britaniya-2041716338.html
лондон
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041696669_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6200a7b0c9a24feb931c111a0eccc765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, англия, кир стармер, чарли кирк, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Англия, Кир Стармер, Чарли Кирк, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции
Участники акции "Соединим королевство" продолжают митинговать в Лондоне