Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами
Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами
2025-09-13T18:58:00+03:00
2025-09-13T19:35:00+03:00
в мире
лондон
англия
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны.Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова."Сотрудникам полиции приходится вмешиваться во многих местах, чтобы остановить демонстрантов акции "Соединим королевство", пытающихся проникнуть в стерильные зоны, прорвать полицейские кордоны или приблизиться к группам оппонентов. Несколько сотрудников полиции подверглись атакам", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.Ранее Робинсон заявил, что на демонстрацию в субботу вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
