Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами

Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами

Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны.

2025-09-13T18:58:00+03:00

2025-09-13T18:58:00+03:00

2025-09-13T19:35:00+03:00

в мире

лондон

англия

кир стармер

акция против нелегальной миграции в лондоне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041716943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e04da3cc2bb5ee55f8fd9f298e3b39a0.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны.Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова."Сотрудникам полиции приходится вмешиваться во многих местах, чтобы остановить демонстрантов акции "Соединим королевство", пытающихся проникнуть в стерильные зоны, прорвать полицейские кордоны или приблизиться к группам оппонентов. Несколько сотрудников полиции подверглись атакам", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.Ранее Робинсон заявил, что на демонстрацию в субботу вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.

https://ria.ru/20250913/britaniya-2041717472.html

лондон

англия

2025

в мире, лондон, англия, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне