На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист - РИА Новости, 13.09.2025
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист
Организаторы акции против нелегальной миграции в Лондоне "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, начались столкновения с полицией.
2025-09-13T18:40:00+03:00
2025-09-13T18:40:00+03:00
2025-09-13T19:52:00+03:00
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Организаторы акции против нелегальной миграции в Лондоне "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, начались столкновения с полицией."Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х.Трансляция активиста, которую он ведет в социальной сети X, набрала 1,6 миллиона просмотров.Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать и скандируют: "Позор! Позор!"Девять протестующих задержали. Ведутся поиски других нарушителей, их число будет расти. Участники акции заняли пьедестал колонны Нельсона, поют песню We will rock you" и скандируют "Томми, Томми"."Революция началась — вы не можете ее остановить", — заявил Робинсон.Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Массовые демонстрации в Лондоне
Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова.
2025-09-13T18:40
true
PT0M50S
Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала
Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции.
2025-09-13T18:40
true
PT0M11S
Столкновения полиции с демонстрантами на акции в Лондоне
Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны
2025-09-13T18:40
true
PT0M12S
Участники акции в Лондоне
Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне вышли «миллионы». Участники акции скандируют «Позор».
2025-09-13T18:40
true
PT0M43S
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Организаторы акции против нелегальной миграции в Лондоне "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, начались столкновения с полицией.
Демонстранты выступают против премьер-министра Кира Стармера и миграционной политики. Они сначала собрались на площади Рассел-сквер и оттуда пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.
"Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х.
При этом представители лондонской полиции заявили изданию The Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек. Министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что на масштабный митинг пришли гораздо больше людей, чем он ожидал.
Трансляция активиста, которую он ведет в социальной сети X, набрала 1,6 миллиона просмотров.
Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать и скандируют: "Позор! Позор!"
Девять протестующих задержали. Ведутся поиски других нарушителей, их число будет расти. Участники акции заняли пьедестал колонны Нельсона, поют песню We will rock you" и скандируют "Томми, Томми".
"Революция началась — вы не можете ее остановить", — заявил Робинсон.
Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка
. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Параллельно в Лондоне
собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.
В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.