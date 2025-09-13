На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист

https://ria.ru/20250913/britaniya-2041713332.html

Организаторы акции против нелегальной миграции в Лондоне "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, начались столкновения с полицией. РИА Новости, 13.09.2025

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Организаторы акции против нелегальной миграции в Лондоне "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, начались столкновения с полицией."Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х.Трансляция активиста, которую он ведет в социальной сети X, набрала 1,6 миллиона просмотров.Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Участники акции продолжают митинговать и скандируют: "Позор! Позор!"Девять протестующих задержали. Ведутся поиски других нарушителей, их число будет расти. Участники акции заняли пьедестал колонны Нельсона, поют песню We will rock you" и скандируют "Томми, Томми"."Революция началась — вы не можете ее остановить", — заявил Робинсон.Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

Массовые демонстрации в Лондоне Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова. 2025-09-13T18:40 true PT0M50S

Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции. 2025-09-13T18:40 true PT0M11S

Столкновения полиции с демонстрантами на акции в Лондоне Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны 2025-09-13T18:40 true PT0M12S

Участники акции в Лондоне Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне вышли «миллионы». Участники акции скандируют «Позор». 2025-09-13T18:40 true PT0M43S

