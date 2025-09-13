https://ria.ru/20250913/bpla-2041733674.html

Завод в Башкирии продолжит работу после атаки БПЛА в штатном режиме

13.09.2025

Завод в Башкирии продолжит работу после атаки БПЛА в штатном режиме

Нефтяное предприятие в Башкирии продолжит работать в штатном режиме после попытки атаки БПЛА, производственных остановок не будет, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нефтяное предприятие в Башкирии продолжит работать в штатном режиме после попытки атаки БПЛА, производственных остановок не будет, сообщил глава региона Радий Хабиров.Ранее глава Башкирии сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Кроме того, возник пожар, который ликвидировали."Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале.Хабиров уточнил, что были сделаны все необходимые замеры по качеству воздуха, никаких изменений нет.

