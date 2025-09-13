Рейтинг@Mail.ru
Завод в Башкирии продолжит работу после атаки БПЛА в штатном режиме
20:29 13.09.2025 (обновлено: 20:30 13.09.2025)
Завод в Башкирии продолжит работу после атаки БПЛА в штатном режиме
Завод в Башкирии продолжит работу после атаки БПЛА в штатном режиме
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нефтяное предприятие в Башкирии продолжит работать в штатном режиме после попытки атаки БПЛА, производственных остановок не будет, сообщил глава региона Радий Хабиров.Ранее глава Башкирии сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Кроме того, возник пожар, который ликвидировали."Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале.Хабиров уточнил, что были сделаны все необходимые замеры по качеству воздуха, никаких изменений нет.
россия, происшествия, радий хабиров
Россия, Происшествия, Радий Хабиров
© Фото : Радий Хабиров/TelegramАтака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Атака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нефтяное предприятие в Башкирии продолжит работать в штатном режиме после попытки атаки БПЛА, производственных остановок не будет, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Ранее глава Башкирии сообщил, что нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Кроме того, возник пожар, который ликвидировали.
"Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме", - написал он в Telegram-канале.
Хабиров уточнил, что были сделаны все необходимые замеры по качеству воздуха, никаких изменений нет.
