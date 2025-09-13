https://ria.ru/20250913/bpla-2041689552.html

Беспилотники атаковали нефтяное предприятие в Башкирии

В Башкирии дроны атаковали нефтяное предприятие, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Башкирии дроны атаковали нефтяное предприятие, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале."Сегодня предприятие "Башнефти" подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода", — написал он.Никто не пострадал. Производственная площадка получила незначительные повреждения, начался пожар. Сейчас его ликвидируют. Позже в Башкирии сбили еще один БПЛА. На место происшествия выехали силовики, руководство компании и представители Минэкологии.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

