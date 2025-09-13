https://ria.ru/20250913/bpla-2041685541.html

В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА

В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025

В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА

Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:23:00+03:00

2025-09-13T16:23:00+03:00

2025-09-13T16:23:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149478/10/1494781067_0:0:1982:1116_1920x0_80_0_0_f54839c0657474d80d25394604250456.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона. В субботу в местных СМИ появились публикации, что свердловчане получают смс-сообщения об опасности беспилотной атаки. "Информация об объявлении режима "беспилотная опасность" в Свердловской области является недостоверной", – предупредили в комиссии. "В связи со сбоем в работе одного из сотовых операторов часть абонентов на территории Свердловской области получила смс-сообщения с предупреждением о якобы возможной "беспилотной опасности". Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная рассылка предназначалась для другого региона и не относится к территории Свердловской области", – объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)