В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025
16:23 13.09.2025
В Свердловской области опровергли сообщения об угрозе атаки БПЛА
Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона. РИА Новости, 13.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона. В субботу в местных СМИ появились публикации, что свердловчане получают смс-сообщения об опасности беспилотной атаки. "Информация об объявлении режима "беспилотная опасность" в Свердловской области является недостоверной", – предупредили в комиссии. "В связи со сбоем в работе одного из сотовых операторов часть абонентов на территории Свердловской области получила смс-сообщения с предупреждением о якобы возможной "беспилотной опасности". Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная рассылка предназначалась для другого региона и не относится к территории Свердловской области", – объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Мужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Информация об объявлении в Свердловской области режима беспилотной опасности недостоверна, сообщает Антитеррористическая комиссия региона.
В субботу в местных СМИ появились публикации, что свердловчане получают смс-сообщения об опасности беспилотной атаки.
"Информация об объявлении режима "беспилотная опасность" в Свердловской области является недостоверной", – предупредили в комиссии.
"В связи со сбоем в работе одного из сотовых операторов часть абонентов на территории Свердловской области получила смс-сообщения с предупреждением о якобы возможной "беспилотной опасности". Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная рассылка предназначалась для другого региона и не относится к территории Свердловской области", – объяснили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
