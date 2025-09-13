https://ria.ru/20250913/bpla-2041651360.html
В Белгороде три человека пострадали при детонации БПЛА
Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:34:00+03:00
2025-09-13T13:34:00+03:00
2025-09-13T14:42:00+03:00
россия
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041651468_147:104:1242:720_1920x0_80_0_0_b229d4f4ac0733e4c44e16d6c3fd63d4.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Удары ВСУ по Белгороду продолжаются. <...> В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое", — написал он.Среди них — 16-летняя девочка с осколочным ранением плеча и двое взрослых. Всех их везут в медучреждения. Второй дрон атаковал социальный объект и повредил фасад. Подробности уточняются.Чуть позже Гладков сообщил об ударе БПЛА по многоквартирному дому, пострадали мужчина и женщина, их доставляют в больницу.По словам губернатора, противник четвертый день ведет массированную атаку на Белгород и Белгородский район. С августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
россия
белгородская область
белгород
белгородский район
