В Белгороде три человека пострадали при детонации БПЛА

Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T13:34:00+03:00

2025-09-13T13:34:00+03:00

2025-09-13T14:42:00+03:00

россия

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Удары ВСУ по Белгороду продолжаются. <...> В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое", — написал он.Среди них — 16-летняя девочка с осколочным ранением плеча и двое взрослых. Всех их везут в медучреждения. Второй дрон атаковал социальный объект и повредил фасад. Подробности уточняются.Чуть позже Гладков сообщил об ударе БПЛА по многоквартирному дому, пострадали мужчина и женщина, их доставляют в больницу.По словам губернатора, противник четвертый день ведет массированную атаку на Белгород и Белгородский район. С августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

2025

Новости

россия, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район