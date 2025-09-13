Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде три человека пострадали при детонации БПЛА
13:34 13.09.2025 (обновлено: 14:42 13.09.2025)
В Белгороде три человека пострадали при детонации БПЛА
В Белгороде три человека пострадали при детонации БПЛА
Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2025
россия
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Удары ВСУ по Белгороду продолжаются. &lt;...&gt; В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое", — написал он.Среди них — 16-летняя девочка с осколочным ранением плеча и двое взрослых. Всех их везут в медучреждения. Второй дрон атаковал социальный объект и повредил фасад. Подробности уточняются.Чуть позже Гладков сообщил об ударе БПЛА по многоквартирному дому, пострадали мужчина и женщина, их доставляют в больницу.По словам губернатора, противник четвертый день ведет массированную атаку на Белгород и Белгородский район. С августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
россия, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Россия, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три человека пострадали при детонации беспилотника рядом с автобусом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Удары ВСУ по Белгороду продолжаются. <...> В результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса пострадали трое", — написал он.
Среди них — 16-летняя девочка с осколочным ранением плеча и двое взрослых. Всех их везут в медучреждения. Второй дрон атаковал социальный объект и повредил фасад. Подробности уточняются.
Чуть позже Гладков сообщил об ударе БПЛА по многоквартирному дому, пострадали мужчина и женщина, их доставляют в больницу.
По словам губернатора, противник четвертый день ведет массированную атаку на Белгород и Белгородский район. С августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
