Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
2025-09-13T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника с находившейся там живой силой на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям", — отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что поражение пунктов управления беспилотниками снизило возможности противника по координации ударов и корректировке огня на данном направлении.
