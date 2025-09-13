Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
13.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 13.09.2025
Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника с находившейся там живой силой на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям", — отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что поражение пунктов управления беспилотниками снизило возможности противника по координации ударов и корректировке огня на данном направлении.
2025
1920
1920
true
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника с находившейся там живой силой на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям", — отметили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что поражение пунктов управления беспилотниками снизило возможности противника по координации ударов и корректировке огня на данном направлении.
