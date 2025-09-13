https://ria.ru/20250913/bpla-2041639669.html

Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025

Войска "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотными... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T12:22:00+03:00

2025-09-13T12:22:00+03:00

2025-09-13T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_778f17cb89680d8f7ae9b2248a700df5.jpg

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника с находившейся там живой силой на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям", — отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что поражение пунктов управления беспилотниками снизило возможности противника по координации ударов и корректировке огня на данном направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)