ПВО сбила за ночь над семью регионами 42 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки дрона повредили здание больницы в Красноармейском районе. Никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
