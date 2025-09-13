Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь над семью регионами 42 БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 13.09.2025 (обновлено: 11:23 13.09.2025)
ПВО сбила за ночь над семью регионами 42 БПЛА
ПВО сбила за ночь над семью регионами 42 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки дрона повредили здание больницы в Красноармейском районе. Никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО сбила за ночь над семью регионами 42 БПЛА

Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки дрона повредили здание больницы в Красноармейском районе. Никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
